韓國三星捐出李健熙生前逾2萬件藝術藏品　包括莫內畢加索畫作

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-28 23:28

韓國三星集團已故會長李健熙生前擁有大量藝術收藏品，當中大約2.3萬件藏品將捐贈予兩間韓國國家博物館，包括西方藝術大師如莫內、畢加索、達利的作品，總估價或高達213億港元。韓國文化體育觀光部4月28日表示，將從6月起陸續向公眾展出李健熙生前的珍藏。

韓國三星集團已故會長：圖為2020年10月28日，載有韓國三星集團已故會長李健熙遺體的靈車，在首爾一間醫院附近行駛。（Reuters）

估價或高達213億港元

在李健熙的藏品中，包括法國畫家莫內（Claude Monet）的《睡蓮》、西班牙藝術家達利（Salvador Dalí）的《半人馬家庭》，也有畢加索（Pablo Picasso）的畫作，並有14件獲韓國政府列為國寶的藝術品。

韓聯社指，據美術界估算，捐贈的美術品價值（以鑑定估價為準）達到2萬至3萬億韓圜，即142億至213億港元。

'Inwangjesaekdo (or Clearing After Rain at Mt. Inwang; 인왕제색도; 仁王霽色圖, 1751)' is a landscape painting by Jeong Seon. pic.twitter.com/ObxwREHhqf — Window Korea (@windowkorea) May 15, 2014

韓聯社報道，李健熙的藏品包括朝鮮王朝期間的風景畫，如《仁王霽色圖》及《金剛全圖》。它們都是畫家鄭敾的作品，屬於國寶。

韓國文化體育觀光部表示，政府將從6月起陸續向民眾公開李健熙遺屬捐贈的文物和藝術作品，當中國立中央博物館6月會舉辦「李健熙藏品特別展」，2022年10月還會舉辦「李健熙珍藏名品展」。

韓國國立現代美術館也於8月舉辦「李健熙珍藏名品展」，並於9月在京畿道果川市、2022年在清州市公開藏品。它們也會在國外舉辦巡迴展覽。