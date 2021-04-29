拜登演說：美國要在綠色產業超越中國　不在人權問題保持沉默

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-29 10:39

美國總統拜登（Joe Biden）在香港時間4月29日早上，發表上任百日演說。拜登稱美國要迎接國際的新挑戰，要在綠色能源等科技領域超越中國。拜登又稱美國歡迎與中國競爭，但不為衝突，並必定會在人權自由等的「美國理念」上，不作沉默。

圖為4月28日，美國總統拜登在國會發表上任百日演說。（Reuters）

拜登表示，美國要大力發展綠色能源及產業，要在晶片、電動汽車等領域，超越中國。拜登稱，美國工人們在高速公路上安裝50萬個充電站，農民種植覆蓋作物以減少空氣的二氧化碳並因此獲得報酬。

「我們沒有理由不能在匹茲堡生風力發電的葉片而依賴中國，美國沒有理由不能在電動汽車和電池的生產上領先世界。」

拜登特別提及中國，指他早前與國家主席習近平通電話，說明他會歡迎與中國競爭，但不求衝突：「我告訴習近平美國會繼續在印度太平洋上軍事活動保持高調，就如美國在北約一樣。但這不是為引發衝突，而是為防止衝突。」

他說：「同時我（向習主席）清楚地表示，我將全力捍衛美國的利益。」

「美國將堅決反對削弱美國工人和產業的不公平貿易，例如對國有企業的補貼及對美國技術以及知識產權的盜竊。」「我還告訴習主席，美國不會放棄對人權和基本自由的承諾，當基本人權受到侵犯時，美國將不會保持沉默。」

「這是美國的理念是，是世上獨一無二的。這就是美國，我們不會背離這一原則。」