商人兼學者覃樹人被控向中國供應美國科技　4月28日認罪

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-29 17:45

華裔商人兼學者覃樹人被美國指控，將價值10萬美元的美國產品，連同海洋技術非法運到中國西北工業大學。他4月28日對10項罪名認罪。

美國司法部在4月28日發布新聞稿稱，它是一間中國軍事大學，專門從事軍事研究，並與中國人民解放軍密切合作，以提高其軍事能力。

創辦並持有海洋儀器公司LinkOcean Technologies, Ltd.的海洋生物學家覃樹人出庭，他在波士頓聯邦法院承認，將可用於監測水下聲音的水中聽音器（hydrophone）非法出口到中國。

住在麻省（Massachusetts）韋爾斯利（Wellesley）的覃樹人，28日對10項罪名認罪，包括密謀違反出口規定、簽證欺詐、洗錢及走私。他是在2018年被起訴。

檢察官也曾指控覃樹人出口水面無人機和機器船，以及他在2015年至2018年向中國政府控制的實體出口總值800萬美元的商品。

覃樹人僅承認部分指控，即與60部價值10萬美元的水下聽音器有關的部分。根據認罪協議，檢察官同意根據聯邦量刑指南，建議法庭判處覃樹人的監禁期，在87至108個月之間的低端。

這項協議是附帶條件的，以及對於法官對非法取得的證據不予排除的決定，覃樹人可提出上訴。

覃樹人的代表律師凱特爾韋爾（William Kettlewell）稱當事人不知道西北工業大學以這些產品作何用途。

西北工業大學也被美國起訴，但從未出庭。