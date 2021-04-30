歐盟正式起訴蘋果違反壟斷法　App Store涉訂立不公平規則與收費

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-30 19:02

歐盟反壟斷監管機構4月30日正式起訴蘋果公司（Apple Inc.）違反壟斷法，指控蘋果的App Store（應用程式商店）對程式研發者訂立不公平的規則與收費。蘋果公司回應稱，歐盟作出的指控才是與公平競爭背道而馳。

歐盟指控App Store強迫程式研發者使用蘋果的付款系統，也阻止研發者通知用戶有其他付款選項。

歐盟正式起訴蘋果違反壟斷法，圖為莫斯科一間蘋果體驗店內（Reuters）

Spotify發起投訴

今次訴訟源於瑞典音樂串流公司Spotify在兩年前向歐盟委員會投訴，不滿蘋果限制Spotify 在App Store的經營活動，斥其讓自家串流音樂平台Apple Music取得優勢，同時又指控App Store抽佣30%是過高。

歐盟如今指，蘋果公司通過在App Store制訂嚴格規則，不利於音樂串流服務的競爭，蘋果剝奪了用戶更便宜的音樂串流服務選擇，並扭曲競爭。

可罰收入10%

這是歐盟首次起訴蘋果違反壟斷法，根據歐盟規例，罰款最多可能高達蘋果某一時期全球收入的10%。

蘋果公司則表示，對App Store的嚴格監管可確保客戶下載高質素的應用程式，繼而保護用戶免受病毒、欺詐與錯誤軟件的侵害。