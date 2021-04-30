韓國脫北者團體向朝鮮空投反朝傳單　韓統一部：依法處理

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-30 22:14

韓國有脫北者團體4月30日宣布已在本周透過氣球向朝鮮發放反朝傳單，這是自3月30日韓國《禁止散發反朝傳單法》生效以來，首次有組織公開向朝鮮空投傳單。韓國統一部表示會依法處理。

空投50萬張傳單

「自由朝鮮運動聯合」代表朴相學（音譯）說，組織在4月25日至29日於韓國京畿道和江原道的邊境地區放飛10個大型氣球，氣球共裝有50萬張傳單、500本小冊子及5,000張1美元紙鈔。

圖為在韓國的脫北者團體2011年4月準備利用氣球向朝鮮投放反朝傳單的情景（美聯社）

韓國政府表示，對於保護邊境地區居民的性命和安全而言，禁止散發反朝傳單是必須，因為這類傳單可能會刺激朝鮮。

韓國統一部說，當局正確認有關情況，並會依法處理此事。

「自由朝鮮運動聯合」代表朴相學展示反金正恩的宣傳海報，上面寫有「人類譴責金正恩瘋狂地以飢餓人民的血汗展開核彈挑釁」字句（自由朝鮮運動聯合網頁圖片）

金與正曾狠批反朝傳單

朝鮮曾多次發聲批評韓國脫北者團體空投反朝傳單，其中朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正2020年6月公開斥有關團體是「垃圾」、「人類渣滓」，之後更曾指已到了與韓方一刀兩斷的時候，並警告韓方將看到韓朝聯絡辦公室大樓坍塌成一片廢墟的情景。

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2020年6月16日，朝鮮炸毀韓朝聯絡辦公室大樓，傳出巨響及冒煙。