新冠病毒丨歐美日澳專家向世衛發信　要求重新調查源頭

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-01 20:08

世界衛生組織（WHO）3月30日發布新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）溯源聯合研究的完整報告，認為病毒經動物中間宿主傳染人類的機會是「可能至非常可能」，至於來自實驗室泄漏則是「極不可能」。國際社會有聲音對此表示質疑。來自歐洲、美國、日本及澳洲的研究人員4月30日聯署公開信，要求再就病毒源頭進行調查——不論調查是否包括中國參與。

世衛曾派遣專家組到中國調查新冠肺炎病毒的源頭，圖為1月31日調查團隊成員到訪中國武漢華南海鮮市場。（Getty）

這封公開信在4月30日發布。它是世衛收到的第三封來自專家和研究人員的信。之前兩封信分別在3月4日及4月7日發布。

有份發起聯署公開信的，包括美國智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）資深研究員孟天行（Jamie Metzl）、法國演化遺傳學專家庫爾捷（Virginie Courtier），以及來自新西蘭央行的工程及數據科學家Gilles Demaneuf。信件另有22人簽署，包括Atossa Therapeutics Inc.行政總裁奎伊（Steven Quay）。他的公司研究乳癌及新冠肺炎的療法。

他們在信中建議，新的調查採取新的步驟。當中包括確保調查團隊可在「沒東道國政府官員不必要的存在下」進行研究、在成員選擇過程中移除任何否決的權力，以及給予成員廣泛訪問數據、紀錄及樣本的授權。