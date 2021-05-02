核協議相關方下週再開會　伊朗稱美國將撤銷對石油等制裁

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-02 05:28

伊朗核問題全面協議相關方5月1日於奧地利首都維也納舉行新一輪會談。伊朗副外長阿拉格希（Abbas Araqchi）表示，各方圍繞美伊恢復履約問題的共識和分歧進一步變得明確，預期美國將撤銷對石油、銀行和大部份個人和機構的制裁。

伊朗新聞電視台引述阿拉格希報道說，根據部分已經達成共識的問題，條文起草工作正在進行，但這項工作進展緩慢。他說，根據目前達成的共識，美國針對伊朗能源、金融、銀行和保險等行業的制裁將取消，將被解除制裁的個人和機構名單仍然正在商議。

阿拉格希表示，伊核談判還需要進一步討論技術要點和細節。他說，儘管無法預測美伊雙方何時會重新完整履行伊核協議，但「達成任何協議都需要符合伊朗的立場」。他未有透露美國將根據什麼機制撤銷制裁，也未提到德黑蘭將如何回應華府的要求。

圖為2021年5月1日，伊朗常駐維也納聯合國和其他國際組織代表加里巴巴迪離開舉行伊朗核問題全面協議相關方會談的酒店。（美聯社）

俄羅斯代表烏里揚諾夫（Mikhail Ulyanov）表示，下週末將再開會，與此同時專家將繼續草擬協議。他提到，不要過早感到興奮，並指沒有為達成協議設定期限，但與會者希望於約三週內完成談判。英法德代表則指，目前尚未就多個關鍵議題取得共識，不保證能夠達成協議，但並非不可能。

為討論美伊兩國恢復履約問題，伊核協議相關方4月初開始於維也納舉行會議。