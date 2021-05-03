一分鐘看世界｜兩洲疫情蓄勢反撲、G7外長會、加密貨幣令誰作嘔？

今天是5月3日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
疫情高燒豈止印度
印度5月2日公布，全國新增39萬多宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，死亡人數創單日新高。印度多個邦稱，當地疫苗數量不足。首都新德里疫情嚴峻，當地政府5月1日宣布，目前正在實施的封鎖措施會延長1周至10日。非洲和南美洲的疫情也不容忽視。世界衛生組織4月29日警告，非洲疫情反彈風險仍處於高水平，而南美洲，尤其是巴西，正經歷複雜和嚴重的疫情危機……（點擊了解更多）
印度新冠肺炎疫情完全沒有降溫跡象，連續多天新增確診個案逾30萬，情況堪憂。圖為2019年1月12日，鏡頭下被霧霾籠罩的印度泰姬陵。（Reuters）
芒格狠批加密幣
美國「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡5月1日公布業績，首季扭虧為盈。巴郡2021年第一季度營收645.99億美元，市場預期635.39億美元，2020年同期612.65億美元。巴菲特的拍檔、巴郡副董事長芒格同日在洛杉磯出席年度股東大會時稱，加密貨幣比特幣（Bitcoin）的發展令人噁心、與文明利益背道而馳……（點擊了解更多）
巴郡年度股東大會：圖為2021年5月1日，美國巴郡董事長巴菲特（左）與巴郡副董事長芒格（右）在洛杉磯出席巴郡的年度股東大會。（Reuters）
G7外交部長會議
七國集團（G7）外長5月3日至5日會在英國倫敦舉行會議。英國外交大臣藍韜文3日會見美國務卿布林肯，討論貿易、中國、阿富汗及伊朗等議題。
美日官員將在英國會面，兩國軍方高層也在夏威夷會談。美國參謀長聯席會議主席米利和日本防衛省統合幕僚長山崎幸二於4月30日在會談中同意，堅決反對任何單方面改變東海現狀的企圖。美國重申，對《美日安保條約》的承諾從未動搖，包括對保衛釣魚島（日稱尖閣諸島）的承諾……（點擊了解更多）
拜登國會演說
美國總統拜登4月28日晚間發表他第一場國會聯席會議演說，說明他的政府在上任首100天施政，包括如何解決疫情引發的公衛和經濟漩渦。拜登說，美國樂見中國的競爭，但不希望見到衝突，而他將會捍衛美國的利益。拜登4月30日稱美國在基建方面已落後於中國。分析認為拜登打「中國牌」用於推進國內政策可能有種「副作用」……（點擊了解更多）
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