Billie Eilish英國版VOUGE封面「拋磚引玉」　談性剝削籲大眾關注

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-03 18:14

美國樂壇天后Billie Eilish曲風獨特、聲線空靈，以及不按牌理出牌的搞怪形象走紅。不過她最近在英國版《VOUGE》的封面照令人「眼前一亮」。她以性感內衣及束衣、加上一頭波浪捲髮示人，即時令人想起已故「性感女神」瑪莉蓮夢露（Marilyn Monroe）。然而如此吸引眼球的封面照片背後，她想傳遞非常重要的訊息，當中包括反性剝削，以及要求人們對尊重其他人的身體。

Billie首次以性感形象登上雜誌封面。（IG/@billieeilish）

↓更多Billie Eilish照片，請點擊放大觀看：

+ 4 + 4 + 4

她接受訪問，同時為新歌Your Power宣傳。歌詞其中一段談及未成年人士與成年人之間的關係，內容涉及性剝削。

她說將這些東西寫進歌詞中令她感覺脆弱，因那些事情很是打動她。

Billie Eilish在訪問中稱，自己選擇以性感造型為雜誌拍照是要說明，一個人展示身體，不代表外界可以不尊重他們。

歌詞其中一句是這樣的：「她穿着你的衣服入睡／但現在她要去上課了／你怎麼敢？你怎能這樣做？／如他們發現了（你們的關係）你會覺得羞歉？／如果你能收回一切，你會嗎？」

She was sleeping in your clothes (In your clothes) / But now she's got to get to class / How dare you? And how could you? / Will you only feel bad when they find out? / If you could take it all back, would you?

她說：「這是一些很多不同的狀況，是我們都曾目睹或經歷過的。我希望這能啟發改變。她也呼籲「那些人」不要濫用自己手上的力量。

Billie Eilish在訪問中指出，這首歌是對那些「攞了着數」的人——主要是男人——發出的公開信。她說希望人們專注聽這首歌，而不是嘗試找出歌中所指涉及不法行為的人是誰。

她說，這是因為歌曲不是特定在說某一個人。Billie Eilish稱有些人可能會想，她談性剝削是因她身在音樂界（娛樂圈），但事實不是這樣，「這些事情到處都有。」

Billie Eilish稱她沒有認識過一個女孩或女人，是完全沒有「奇怪經驗」或更糟糕經驗的，「男人也是——年輕男子也常被人佔便宜。」