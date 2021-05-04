一分鐘看世界｜變種病毒殺入香港怎招架？美卿批華、外長錄音出事

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-04 07:16

今天是5月4日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

變種病毒危機

踏入2021年，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種速度緩慢、全球分配不均、專利未解禁等問題仍待解決。印度於4月底更出現疫情噴井式爆發，多種變種病毒在當地流行，印度變種B.1617更已傳入近20個國家。本港亦出現首宗源頭不明的變種病例。香港01多角度探討，從香港到全球，我們如何招架這場「變種危機」……（點擊了解更多）

伊朗外長「錄音門」

伊朗媒體4月25日公開一段伊朗外長扎里夫的訪問錄音，批評時任伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼過度影響德黑蘭的外交。蘇萊曼尼生前在國內有一定聲望，外長言論引發爭議。他雖於5月2日就錄音內容致歉，但伊朗最高精神領袖哈梅內伊不點名批評內容令人震驚，並形容這有如重複伊朗敵人的言論。外界擔憂扎里夫今後的境況及去留……（點擊了解更多）

G7外長會開幕

七國集團（G7）外長會5月3日至5日在英國倫敦舉行。藍韜文3日會見美國務卿布林肯，討論貿易、中國、阿富汗及伊朗等議題。他同日亦與日本外務大臣茂木敏充和韓國外長鄭義溶會面，美日同意再次確認維持台灣海峽穩定與和平的重要性。英國是次首度邀請東盟成員出席G7外長會，顯示印太地區的地緣政治地位愈來愈重要……（點擊了解更多）

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印度地選失利

印度新一波新冠肺炎疫情持續高燒，印度總理莫迪仍執意要舉行造勢會及選舉，引起大量反對聲浪，導致他所屬的右翼政黨印度人民黨（BJP）5月2日在重要的西孟加拉邦議會選舉中失利。美國專家根據模型警告，印度疫情在高峰期，也就是5月中旬，而該國將每天會有這麼多人喪命……（點擊了解更多）

印度有醫院備受新冠肺炎與火災夾擊，有卧床病人走不動被活活燒死：

+ 5 + 5 + 5

美卿批評中國

美國務卿布林肯接受美國哥倫比亞廣播公司《60分鐘》（60 Minutes）專訪，訪問內容在5月2日播出。他稱中國「對內採取鎮壓政策，對外則愈趨對抗性」。當他被問及中國的目的，希林肯表示：「中國認為它終有一天，會成為世界的霸主。」他也稱中國企圖以不正當手法競爭，盜竊數以千億美元計或更多的美國商業機密和知識產權，並指責中國鎮壓及監禁數以百萬新疆維吾爾族人。

圖為5月2日，美國國務卿布林肯抵達英國倫敦，準備參加七國集團外長會議。（Reuters）

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