回顧Bill Gates夫婦愛情故事　梅琳達曾稱做蓋茨老婆有時很艱難

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-04 16:27

微軟聯合創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）5月3日宣布離婚，結束與梅琳達（Melinda Gates）長達27年的婚姻，引來全球關注。蓋茨夫婦相識於1987年一場工作晚宴，梅琳達曾笑談蓋茨為人井然有序，甚至會在白板寫下列表分析結婚的好處與壞處。婚後兩人育有3名子女，共同致力慈善事業，但梅琳達也曾談及做蓋茨老婆「有時很艱難」，指丈夫在平衡工作與家庭生活方面需要一點訓練。

美媒：過去數年面對難關

在蓋茨公布震撼的離婚消息後，《紐約時報》引述兩名親近蓋茨夫婦的消息人士指，蓋茨與梅琳達過去數年確面對感情方面的難關，曾有數次他們的婚姻關係差點破裂，最後選擇合力走下去。消息人士又指，蓋茨決定退出微軟和巴郡（Berkshire Hathaway）董事會，部份原因是為了可以花更多時間陪伴家人。

圖為2017年4月法國巴黎，比爾蓋茨與梅琳達出席頒發法國榮譽軍團勳章儀式。（Reuters）

相識於一場工作晚宴

蓋茨1975年與好友一起創辦微軟，梅琳達則是在1987年加入微軟任職產品經理，兩人在一場工作晚宴上相識，梅琳達曾在著作談到這段經歷：「我遲到了，大部份餐桌都坐滿人，只有一桌剩下兩個位子，我就找了其中一個坐下，然後數分鐘後，蓋茨來到，就坐了在另一椅子上。」兩人在晚宴上一直聊天，數天後，蓋茨正式邀請梅琳達約會。

蓋茨多年後曾在紀錄片形容，兩人初期對這段關係並非很認真看待，「她有其他男友人，我則有微軟。」但兩人有很多共同愛好，他們都熱愛拼圖、解題與數學遊戲，梅琳達不止一次贏過蓋茨，她之後曾稱「我想他迷住了，就在我曾於數學遊戲擊敗他的時候，以及我們首次玩遊戲妙探尋兇（Clue）贏他的時候，那是推理兇手在哪個房間用哪種武器犯案的遊戲。」

蓋茨婚前分析「結婚好與壞」

1994年，兩人正式共諧連理，梅琳達曾笑談一段小插曲，就是在婚前，她曾在蓋茨睡房中發現他用白板寫下一個列表，分析結婚的好處與壞處。

梅琳達談到「當他難以決定是否要結婚，他很清楚那不是關於我，而是關於『我能否平衡工作與家庭生活？』」

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婚後梅琳達曾稱「有時很艱難」

蓋茨與梅琳達在婚後育有3名子女，兩人也開始投入到慈善事業，在2000年創立比爾和梅琳達·蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation），關注全球衛生、教育等議題。

蓋茨與梅琳達經常一同公開亮相，外界視兩人為模範夫妻，但梅琳達也曾有抱怨，包括在2019年接受傳媒訪問時，她談到擔任蓋茨的妻子「有時很艱難」，又指蓋茨在平衡工作與家庭生活方面需要一點訓練，她稱「他也會這樣告訴你」。

梅琳達憶述有一次她發火，原因是她一家正要出門，她忙於為3名子女執拾一切，但蓋茨則投入於看一本關於英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的書籍。

梅琳達稱「相信我，我能夠記得那些我們婚姻中很艱難的日子，在那些時候你會想『我能做到嗎？』」

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