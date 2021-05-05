一分鐘看世界｜Bill Gates離婚、歐美放寬抗疫措施、G7外長會

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-05 07:00

今天是5月5日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

Bill Gates離婚

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）宣布與妻子梅琳達離婚，這對外界眼中的恩愛夫妻突然宣告結束27年婚姻，消息震撼各界，並更關注蓋茨的千億美元財產將如何分配、梅琳達會否一躍成為女首富等，尤其是蓋茨在國際衛生政策上有巨大影響力，兩人創立的基金會將何去何從更是焦點……（點擊了解更多）

圖為2002年4月，比爾蓋茨面對壟斷訴訟案。他與妻子梅琳達進入華盛頓地方法院。（Getty）

+ 10 + 10 + 10

多國放寬抗疫措施

歐美國家積極展開疫苗接種工作後，多國開始放寬抗疫措施，包括英國舉辦音樂會、暗示將撤銷1米社交距離限制、美國多州將放寬對商店的限制、歐盟擬開放非歐盟國家旅客入境等。在意大利，有小鎮曾飽受病毒摧殘，如今卻出現「超級免疫者」，體內抗體數量是常人2倍，專家正展開進一步研究……（點擊了解更多）

G7外長會

七國集團外長會正式舉行，美國國務卿布林肯與英國外相藍韜文的雙邊會談備受關注，兩人討論包括新疆和香港在內問題。在記者會上表示，美國總統拜登政府對朝鮮的政策，旨在通過外交途徑實現朝鮮半島無核化，希望朝鮮把握外交機會……（點擊了解更多）

美國務卿布林肯（Antony Blinken）與英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）5月3日在英國倫敦會晤後舉行聯合記者會。（Reuters）

印度疫情

印度累計確診病例突破2000萬宗，疫情衝擊選情，四邦邦議會選舉結果揭曉，扎根西孟加拉的反對黨「草根國大黨」（TMC）輕鬆跨越半數議席，執政黨印度人民黨的成績則遠遜預期，莫迪嘗到了抗疫不力的苦果......（點擊了解更多）

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中歐貿易協議「No Deal」

歐盟與中國關係近期因人權問題陷入緊張，雙方互相制裁。歐盟首席貿易代表東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）5月4日認為，有關情況已經影響中歐投資協議……（點擊了解更多）

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