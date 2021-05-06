Bill Gates 27年婚姻玩完是為了她？神秘中國美女翻譯員一夜爆紅

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-06 11:11

微軟共同創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates）4日在Twitter發文，宣布結束和妻子梅琳達（Melinda Gates）的27年婚姻，按照美國華盛頓州法律，夫妻財產很可能會平分，梅琳達將得到730億元，成為全球第二富有的女性。隨着離婚消息曝光，曾和蓋茨夫婦兩人有交集的翻譯王喆（Zhe "Shelly" Wang），她的身分、對於蓋茨夫婦的影響都成為外界關注重點。

根據「霍士商業新聞」報道，自2015年3月以來，王喆一直在比爾&梅琳達蓋茨慈善基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）擔任翻譯，報道中還提及，雖然不知原因為何，目前在網絡上搜尋王喆名字的數量大增，而且大多與比爾．蓋茨有關。此外，王喆和蓋茨夫婦的其中一人似乎有着非比尋常的關係，一名網友在Twitter發文，他甚至直接點名王喆和比爾．蓋茨之間的關係不單純，暗示王喆恐是蓋茨夫婦的離婚原因之一。

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關於突然浮上枱面的翻譯王喆，霍士商業新聞也整理她的相關資訊，根據她在領英（LinkedIn）的資料顯示，她擔任口譯員工作已將近9年，除了母語中文和英文之外，王喆還精通西班牙文、法文、德文及日文，另外她還會教人彈鋼琴及中國舞蹈編舞，可說是多才多藝。

對於外傳是比爾．蓋茨的外遇對象，王喆5日於微博發文，她原先認為這些空穴來風的消息會不攻自破，殊不知在網絡上卻愈傳愈瘋，讓她大嘆好端端的五一連假全被毀了，對於小三傳聞她表示「何必把時間浪費在毫無依據的謠言上」，否認一切婚外情傳言。

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