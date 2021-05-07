馬爾代夫前總統遇爆炸受傷　未有組織承認責任

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-07 05:37

馬爾代夫國會議長、前總統納希德（Mohamed Nasheed）5月6日在寓所外被炸傷，送院治療後情況穩定。目前未有組織承認責任，總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）下令調查事件。

美聯社報道，網上社交平台流傳多張事發後的照片，顯示現場有一輛損毀的電單車，警方未有表示事件是否一宗行刺事件，不過鄰國的印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）在Twitter指，爆炸是針對納希德的襲擊。

當地國營傳媒報道，事件亦導致一名外國旅客受傷。

馬爾代夫議長、前總統納希德（Mohamed Nasheed）5月6日在寓所外被炸傷，警方之後封鎖現場調查。（Reuters）

現年53歲的納希德是馬爾代夫的首名民選總統，在2008年上台，但在2012年下台，並在其後的大選落敗。他近年曾流亡海外，不過返國後於2019年出任國會議長，至今是當地的一名極具影響力的政治人物，同時他亦積極推動應對全球氣候變化問題。

馬爾代夫過去曾多次發生政局不穩及伊斯蘭武裝份子襲擊的情況，包括2007年的針對外國人的炸彈襲擊，造成12人受傷。另外前總統亞明（Abdulla Yameen）在2015年則從炸彈襲擊逃過一劫。