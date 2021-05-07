英法在澤西島爆發捕漁爭議　約翰遜：情況已解決

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-07 06:44

英國與法國就澤西島（Jersey）附近海域的漁權爆發爭拗，事件經過多天後，首相約翰遜（Boris Johnson）5月6日表示情況已經解決，兩艘英國海軍艦艇亦準備回航。

約翰遜發表聲明，指法國的漁船已經駛離澤西島水域，因此英國海軍艦艇亦會準備返回母港，但會準備就緒，隨時為澤西政府提供協助。

他表示英歐貿易合作協定為英國及歐盟的捕漁安排帶來改變，澤西島方面有權根據該協定在其水域範圍內捕漁，英國政府會繼續支持他們執行有關權利，同時會繼續與澤西島當局合作，協助與歐盟就有關問題的談判。

I'm pleased that the situation in Jersey has been resolved. Thank you to the @RoyalNavy for their swift response. The UK will always stand resolutely by the people of Jersey.https://t.co/8KR99jVVK0 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 6, 2021

事件的導火線源於英國上周公布在澤西島附近海域捕漁的新要求，規定漁船的裝備，並由澤西島政府發出許可證，此舉引來法國方面不滿，更威脅中止對澤西島的供電報復。

大約60艘法國漁船駛到澤西島的主要港口示威，英國6日早上派出兩艘海軍艦艇到附近海域巡邏，法國亦有兩艘軍方船隻戒備。澤西島政府表示，當局與法國漁民的討論有正面成果，惟對方的發言人則認為，雙方的僵局持續，呼籲需要盡快化解糾紛，否則揚言會有報復措施。

澤西島的位置：