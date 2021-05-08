美中俄外長會談促進全球合作　布林肯：特朗普政府曾損害世界秩序

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-08 02:25

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、中國外長王毅及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）5月7日舉行網上會議，討論加強合作應對全球挑戰。布林肯承認，美國在特朗普（Donald Trump）執政時期的某些行動破壞基於規則的世界秩序。

美中俄外長在會上同意與各國合作應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及氣候變化帶來的全球挑戰，並結束糾紛，為有需要的民眾伸出援手。

布林肯表示，無論如何強大，世上沒有一個國家可以單獨應對這些挑戰，因此美國會與多邊組織合作，共同抗疫、處理氣候危機及阻止核武擴散等。他強調華府會與包括出現嚴重分歧的國家合作，但同時會就損害國際秩序的國家表態。

對於特朗普時代的「美國優先」政策，布林肯認為，上屆政府近年的一些行為破壞以規則為基礎的世界秩序，令其他國家懷疑華府是否會遵守承諾。他指大家應該從現屆拜登（Joe Biden）政府重新與世界接觸的行為作出判斷。

美國國務卿布林肯5月7日出席美中俄三國外長網上會議，討論應對新冠肺炎疫情及全球威脅等議題。（AP）

王毅表示，多邊主義是實現持久和平與可持續發展的必由之路。這需要各國，特別是大國發揮表率作用。各國都樂見美國改變前幾年做法，真正踐行多邊主義，並為此做出美方的貢獻。他亦指，聯合國為和平而生，為和平而存。要繼續聚焦這一主責主業，推動對話協商消弭分歧，利用斡旋調解定紛止爭，通過政治方式化解熱點。實施制裁等強制舉措必須以窮盡其他非強制手段為前提，以推動政治解決為目標。任何繞開安理會的單邊行動都不具合法性，必須加以摒棄。

拉夫羅夫則認為，各方應維護符合普遍標準的國際法，維護以聯合國為核心的國際秩序，維護聯合國憲章宗旨和原則，特別是遵守各國主權平等、不干涉內政等基本準則。不能將個別或少數國家制定的規則當成國際規則，不能搞分裂對抗和以意識形態劃界，不能動輒訴諸單邊制裁和武力施壓，更不能開歷史倒車、阻攔多極化進程。