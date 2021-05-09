長征火箭或今早11點重返地球　時速2.8萬公里　香港等地都有風險

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-05-09 06:02

中國長征五號B遙二運載火箭升空後，其殘骸墜入地球在即。歐美多個監察中心預測它最快可能在香港時間5月9日早上墜地，惟目前未有明確估計的墜落地點，大部分亞洲、美洲、歐洲等地仍然是高危地區。

根據即時監測網站「orbit.ing-now」顯示，長征火箭殘骸以時速2.8萬公里環繞地球飛行。美國航空航天公司（Aerospace Corporation）8日在Twitter發文，指出重量達21噸的長征火箭殘骸會在世界標準時間（UTC）9日清晨3點26分（香港時間9日上午11點26分）左右墜地，誤差值為正負2小時。

歐盟太空監察及追蹤中心（EUSST）的最新預測顯示，殘骸可能在世界標準時間9日清晨2時32分（香港時間9日上午10點32分）左右進入大氣層，正負差139分鐘。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，歐洲太空總署（ESA）預測可能受影響的風險地區介乎北緯41.5度至南緯41.5度，意味日本以南的亞洲地區、紐約以南的美洲、非洲、澳洲及歐洲的西班牙、葡萄牙、意大利及希臘等地都有風險。

不過歐盟太空監察及追蹤中心表示，殘骸墜落在人口密集地方的可能性為低，但指出物體不受控制的情況令預測出現不確定性。