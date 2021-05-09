歐盟決定暫緩豁免疫苗知識產權

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-09 11:44

美國總統拜登（Joe Biden）放棄新冠疫苗專利引發巨大爭議，歐盟已經達成一致，決定暫緩豁免疫苗知識產權。

據新華社報道，為期兩天的歐盟社會峰會於當地時間5月8日在葡萄牙北部城市波爾圖閉幕，歐盟各國領導人就暫緩新冠疫苗知識產權豁免達成一致。

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在記者會上表示，歐盟各國領導人認為，新冠疫苗知識產權豁免問題並非當務之急，歐盟各國面臨許多更為緊迫的問題。

馮德萊恩指出，歐洲需要加快疫苗生產，提高疫苗產量，保證疫苗分發公平合理。疫苗知識產權豁免問題雖然重要，但並不是中短期要討論的問題，須從長計議。

歐洲理事會、歐洲議會、歐盟委員會的主要負責人和24個成員國領導人現場出席峰會，德國總理默克爾（Angela Merkel）等3國領導人以視像方式與會。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、意大利總理德拉吉（Mario Draghi）、葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）在峰會期間均表示支持暫緩豁免疫苗知識產權。

另據美聯社報道，歐盟5月7日呼籲美國推動新冠疫苗出口，以應對疫苗短缺，美國支持新冠疫苗專利豁免最多只能提供一個長期解決方案。

馮德萊恩表示，歐盟邀請所有參與放棄新冠疫苗知識產權辯論的國家加入進來，承諾願意出口該地區生產的大部分新冠疫苗產品。