一分鐘看世界｜長征火箭殘骸墜落、美倡棄疫苗專利、WHO認可國藥

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-10 07:00

今天是5月10日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

火箭殘骸墜落

中國長征五號B遙二運載火箭殘骸5月9日早上墜落印度洋近馬爾代夫位置。這事惹來全球多國關注，突顯國際間在太空領域缺乏溝通和協調，否則原本應可以避免出現上述憂慮。此外，對於殘骸會對地球上人命及財產造成傷害，「有些人」進一步引伸出來的提問，營造中美關係趨僵的氣氛，而華府也在予以利用……（點擊了解更多）

圖為2021年4月29日，長征五號B遙二運載火箭從中國海南省文昌市的文昌航天器發射場升空。（AP）

疫苗專利

美國總統拜登政府5月5日稱支持暫時豁免新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的知識產權保護。此話令人感覺「有大愛」，有助重拾美國的國際形象。不過有美國官員稱，華府與此同時正研究放棄疫苗專利援助窮國的方法，同時確保不會將敏感生物技術交給中俄。美國的提議也面對來自歐洲的反對，歐盟已達成一致意見，決定暫緩豁免疫苗知識產權……（點擊了解更多）

↓更多有關歐美領導人的照片，請點擊放大觀看：

國藥獲WHO認可

世界衛生組織（WHO）5月7日宣布，批准緊急使用中國國藥集團研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗。多國要求中國向它們提供疫苗。外國一些傳媒討論中國的「疫苗外交」政策成效，輿論反應多正面，但有聲音憂慮中國產量能否滿足需求。路透社7日稱，北京想在推動全球接種疫苗方面發揮更大作用，而世衛此舉給予助力……（點擊了解更多）

↓更多有關國藥疫苗的照片，請點擊放大觀看：

中歐關係

歐盟駐華大使郁白5月7日稱沒事情在阻止中國正式批准中歐投資協定，他期待北京早日批准協定，但讓歐洲議會通過協定，需要創造「政治空間」。歐洲議會成員傳計劃5月提出一項動議，在北京取消制裁之前，擱置中歐投資協定。德國總理默克爾作為協定的首要推動者，她仍然表現出足夠的政治定力，她能否力挽狂瀾……（點擊了解更多）

↓更多有關中歐關係的照片，請點擊放大觀看：

印度疫情蔓延

印度新冠疫情持續爆發，在5月9日已是4天新增確診病例超過40萬宗。世界衛生組織科學家擔心，疫苗無法對付印度變種病毒株B.1.617。印度反對黨國大黨前主席甘地去信總理莫迪，指政府將印度置於極其危險的境地。印度的疫情已「出口」多國，周邊國家疫情也有升溫跡象，除了尼泊爾外，馬爾代夫和斯里蘭卡同樣創下單日確診新高……（點擊了解更多）

↓更多有關印度新冠肺炎疫情的照片，請點擊放大觀看：

英國地選

英國5月6日舉行地方選舉，蘇格蘭選舉點票結束，蘇格蘭民族黨取得64席勝出。蘇格蘭首席部長兼黨領袖施雅晴稱選舉結果反映人民意願，並稱會在合適的時候推動蘇格蘭第二次獨立公投。英國首相約翰遜8日指，蘇格蘭這時候推動獨立公投，是不負責任及輕率的舉動。有分析在討論保守黨在地方選舉中取勝，是否英國之失……（點擊了解更多）

↓更多有關英國地選的照片，請點擊放大觀看：

七國集團對華

七國集團（G7）外長會議5月5日發表聯合公報，在台海問題上，公報表明強烈反對任何單方面可能導致局勢升溫，以及損害區內穩定的行為。香港局勢是其中一個關注重點，與會國呼籲中國應遵守香港所享有的高度自治地位，同時停止打壓捍衛自由的人士。G7指責俄羅斯破壞民主及地區穩定。中國外交部6日回應指，G7外長不應以高人一等的心態對他國橫加指責，並在國際社會中製造矛盾和分歧……（點擊了解更多）

↓更多有關G7的照片，請點擊放大觀看：

編輯精選

歐盟與印度相隔八年後 再次重啟自由貿易協議談判

中國科興疫苗丨巴西小鎮全民接種 抗疫見成效 生活漸回正軌

十億噸鐵礦石爭奪戰 中國澳洲競逐非洲腹地

必看話題文章

印度疫情 | 偏方滿天飛 執政黨議員親身示範另類「防疫飲品」

涉殺ISIS戰俘 美軍自白摑特朗普一巴 「殺人如救人」有幾殘酷？

列支敦士登王子被指射殺歐洲最大棕熊 羅馬尼亞展開調查

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。