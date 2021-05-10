Elon Musk主持《周六夜現場》首次全球直播　自爆有亞氏保加症

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-10 11:53

Tesla特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在客串主持《周六夜現場》（SNL，Saturday Night Live）時，爆料自己是該節目史上「第一個有亞斯伯格症」（Asperger syndrome，又譯作亞氏保加症）的主持人。這也是《周六夜現場》首次以全球直播串流的方式，在100多國播出。

點擊放大重溫馬斯克主持的《周六夜現場》▼▼▼

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馬斯克在節目中，不斷吐槽自己的事情，包括他老是在Twitter發表引起爭議的推文，和曾經在一個播客節目中吸大麻。

他說：「對所有我曾冒犯過的人，我只想說，我重新發明了電動車，還要用火箭船把人送上火星。你覺得我會是個普通正常人嗎？」

亞斯伯格症屬於自閉症譜系的一種類型，通常有社交障礙，某些時候被視為高功能自閉症。

（編按：亞氏保加症與自閉症均屬於自閉症普及障礙 （Autistic Spectrum Disorders, ASD） 的一種，他們在社交方面的能力均較弱，且在行為、興趣及活動模式方面也有近似特徵，所以人們常把兩者混為一談。惟兩者最大的分別是在於語言發展方面。）

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