緬甸局勢｜異見詩人被拘1夜後死亡　遺孀控訴遺體器官全遭摘除

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緬甸軍方2月1日發動政變迄今持續鎮壓反抗者，反軍政府詩人克席（Khet Thi）家屬5月9日投訴，克席遭拘留一夜後喪命，遺體送還時，器官甚至被摘除。

路透社10日稱軍政府發言人並未對克席之死的置評要求做出回應。克席曾寫下「他們朝頭部射擊，卻不知革命其實在心中」的名言。

克席的妻子昭蘇（Chaw Su）表示，自己和丈夫8日在中部實皆省（Sagaing）城鎮稅布（Shwebo）遭武裝軍警帶走盤問。這裏是抵抗政變的中心地區。

緬甸民選領袖昂山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和多名文人政府高官都在2月1月的政變發生後遭到拘押。示威者2日起持續上街示威，迄今已近100天。

緬甸反政變示威：圖為4月30日緬甸仰光民眾在示威期間冒雨高叫口號。（AP）

盤問1夜後死亡

昭蘇在約100公里外的城市蒙育瓦（Monywa）含淚接受英國廣播公司緬語版（BBC Burmese）訪問時稱，自己和丈夫都接受盤問。軍方稱丈夫人在盤問中心，「但他沒有回來，回來的只有他的遺體」。

她說：「他們早上打電話給我，要我到蒙育瓦的醫院見他。我原本以為他只是手臂骨折之類的……但當我抵達現場時，他卻在停屍間，內部臟器都被摘除。」

昭蘇稱，她在醫院時被告知克席有心臟問題，但她不想看死亡證明，因她很清楚那不是真的。路透社無法聯繫上醫院取得院方說法。

遺孀求允領屍

昭蘇說，軍方本來打算將克席下葬，但她懇求軍方歸還遺體。路透社稱，她也沒說明自己如何得知丈夫器官遭摘除。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）在公告中表示：「他（克席）在盤問中心遭嚴刑對待後，於醫院裏斷氣。」不過組織沒有說明有關消息來源。協會統計，政變發生至今，遭殺害人數達780人。

自2月1日政變以來，克席至少是第3位在抗議行動中遭殺害的詩人。

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遺留詩作：不想當英雄　不想當烈士

克席原為工程師，2012年辭掉工作專注在詩作上，靠販賣雪糕和蛋糕謀生。

他曾於政變發生2週後寫下：「我不想當英雄，我不想當烈士，我不想當弱者，我不想當傻瓜。我不想支持不公不義。如果我只有1分鐘可活，我希望我的良知在那一刻是純潔的。」

I don't want to be a hero, I don't want to be a martyr, I don't want to be a weakling, I don't want to be a fool," he wrote two weeks after the coup. "I don't want to support injustice. If I have only a minute to live, I want my conscience to be clean for that minute.

他在最近寫下一句說話，稱自己是一名結他手、一個烘焙師以及一名詩人——不是一個可以開槍的人，但他暗示自己自己的態度正在改變。

「我們的人被人開槍，而我只能（向軍方）拋回詩文，但當你肯定你的聲音是不夠力，你需要小心選擇一支槍。我會開槍。」

My people are being shot and I can only throw back poems," he wrote. "But when you are sure your voice is not enough, then you need to choose a gun carefully. I will shoot.
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