緬甸局勢｜異見詩人被拘1夜後死亡　遺孀控訴遺體器官全遭摘除

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-10 18:57

緬甸軍方2月1日發動政變迄今持續鎮壓反抗者，反軍政府詩人克席（Khet Thi）家屬5月9日投訴，克席遭拘留一夜後喪命，遺體送還時，器官甚至被摘除。

路透社10日稱軍政府發言人並未對克席之死的置評要求做出回應。克席曾寫下「他們朝頭部射擊，卻不知革命其實在心中」的名言。

克席的妻子昭蘇（Chaw Su）表示，自己和丈夫8日在中部實皆省（Sagaing）城鎮稅布（Shwebo）遭武裝軍警帶走盤問。這裏是抵抗政變的中心地區。

緬甸民選領袖昂山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和多名文人政府高官都在2月1月的政變發生後遭到拘押。示威者2日起持續上街示威，迄今已近100天。

緬甸反政變示威：圖為4月30日緬甸仰光民眾在示威期間冒雨高叫口號。（AP）

盤問1夜後死亡

昭蘇在約100公里外的城市蒙育瓦（Monywa）含淚接受英國廣播公司緬語版（BBC Burmese）訪問時稱，自己和丈夫都接受盤問。軍方稱丈夫人在盤問中心，「但他沒有回來，回來的只有他的遺體」。

她說：「他們早上打電話給我，要我到蒙育瓦的醫院見他。我原本以為他只是手臂骨折之類的……但當我抵達現場時，他卻在停屍間，內部臟器都被摘除。」

昭蘇稱，她在醫院時被告知克席有心臟問題，但她不想看死亡證明，因她很清楚那不是真的。路透社無法聯繫上醫院取得院方說法。

Poet Khet Thi (also known as Ko Zaw Tun) was killed after being detained by junta forces on Saturday night in Sagaing Region’s Shwebo Township and taken to an army camp. He died in transit to Monywa hospital with torture wounds, according to a relative.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/hRgTRmMWeg — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) May 9, 2021

遺孀求允領屍

昭蘇說，軍方本來打算將克席下葬，但她懇求軍方歸還遺體。路透社稱，她也沒說明自己如何得知丈夫器官遭摘除。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）在公告中表示：「他（克席）在盤問中心遭嚴刑對待後，於醫院裏斷氣。」不過組織沒有說明有關消息來源。協會統計，政變發生至今，遭殺害人數達780人。

自2月1日政變以來，克席至少是第3位在抗議行動中遭殺害的詩人。

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遺留詩作：不想當英雄 不想當烈士

克席原為工程師，2012年辭掉工作專注在詩作上，靠販賣雪糕和蛋糕謀生。

他曾於政變發生2週後寫下：「我不想當英雄，我不想當烈士，我不想當弱者，我不想當傻瓜。我不想支持不公不義。如果我只有1分鐘可活，我希望我的良知在那一刻是純潔的。」

I don't want to be a hero, I don't want to be a martyr, I don't want to be a weakling, I don't want to be a fool," he wrote two weeks after the coup. "I don't want to support injustice. If I have only a minute to live, I want my conscience to be clean for that minute.

他在最近寫下一句說話，稱自己是一名結他手、一個烘焙師以及一名詩人——不是一個可以開槍的人，但他暗示自己自己的態度正在改變。

「我們的人被人開槍，而我只能（向軍方）拋回詩文，但當你肯定你的聲音是不夠力，你需要小心選擇一支槍。我會開槍。」