文在寅就職4週年演說｜歡迎拜登對朝政策　 尋求恢復與平壤對話

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-10 21:51

韓國總統文在寅5月10日在總統府青瓦台發表就職四週年演說時表示，歡迎美國拜登（Joe Biden）政府的對朝鮮政策方向，他在剩餘一年的任期中，將竭盡全力推動朝鮮半島和平進程。

5月10日，文在寅發表就職五周年演講。（AP）

據韓聯社5月10日報道，文在寅説，拜登政府已經完成對朝鮮政策的研究和評估，這一政策的方向，是以外交手段實現半島完全無核化為基本目標，以新加坡宣言為基礎，追求靈活、循序漸進和務實的態度，韓方對此表示歡迎。

文在寅還表示，將通過計劃於5月底舉行的韓美首腦會談，加強韓美同盟關係，更加密切地協調對朝政策，找出恢復韓朝、朝美對話的道路，再次向和平發展邁出步伐。他表示，在剩下的任期中，只要有機會回撥和平鐘錶上的指針，推動韓半島的和平進程，他會盡力而為。希望朝鮮能夠響應號召，攜手實現和平、共同走向繁榮。

白宮4月30日表示，拜登已就迫使朝鮮放棄核武器和彈道導彈達成新方案。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在空軍一號上説，美國官員已經完成了對朝鮮政策長達數月的審議。拜登試圖在拜登最近幾任前任所奉行的政策之間，找到一箇中間地帶。她説，朝鮮完全無核化仍然是目標。

普薩基表示，「我們的政策不會專注於達成大妥協，也不會依賴戰略耐心。」她説，美國將採取「經過調整的切實可行的方法，對朝鮮持開放態度並探索外交關係」，並取得「切實進展」，增強美國及其盟友的安全。