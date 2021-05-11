一分鐘看世界｜加密幣「雞犬升天」、美國斷油恐慌、以巴緊張升溫

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-11 07:00

今天是5月11日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美油企遭勒索

美國主要輸油管營運商、科洛尼爾管道運輸公司的系統因遭勒索軟件攻擊被迫暫時關閉，嚴重影響國內燃料供應。彭博社5月8日引述專家指，重啟管道不易，系統能在7天內恢復已相當不錯。美國總統拜登已經得知事件，華府正提供協助。過去也有不少企業遭黑客勒索，他們都有各自的應對方法……（點擊了解更多）

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狗狗幣

加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）近日價格如坐過山車。美國富豪馬斯克（Elon Musk）5月9日一句說狗狗幣是「騙局」，導致它價格一度急跌三成。他同日宣布，SpaceX會於2022年首季將衛星DOGE-1發射到月球，並接受客戶以狗狗幣付款。其他與狗相關的加密貨幣在近日身家暴增，包括柴犬幣（SHIB）及秋田犬幣（AKITA）……（點擊了解更多）

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東京奧運逆風

日本東京7月23日舉辦奧運會及殘奧會，但國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈。日媒5月7日至9日進行的日本全國輿論調查結果顯示，59%受訪者認為應該「取消」奧運會。日本國內反對舉行東京奧運的聲浪愈來愈大。首相菅義偉5月10日一改以往表現出堅持舉行奧運的態度，稱他從未將舉辦奧運放在第一位……（點擊了解更多）

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血濺聖殿山

以色列於5月10日迎來耶路撒冷日，紀念他們在1967年六日戰爭中奪取耶路撒冷部分地方。以色列警員當日在耶路撒冷舊城聖殿山的阿克薩清真寺外，與巴勒斯坦示威者發生衝突。事件中逾305名巴勒斯坦人受傷，當中逾228人送院。以色列總理內塔尼亞胡9日重申，耶路撒冷是以色列首都，會繼續在耶路撒冷建設……（點擊了解更多）

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