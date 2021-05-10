日本疫情｜菅義偉：從未將舉辦奧運放在第一位

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-10 21:12

日本的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延大都會以外，多地延長緊急事態宣言。日本首相菅義偉5月10日在國會接受質詢時稱，他從未將舉辦奧運會當成頭等大事看待。

他稱他從未將奧運會當成頭等大事對待，並稱奧運會是否能舉辦，決定權在國際奧委會。這是他上任來以來，第一次就舉辦奧運會放低姿態。

菅義偉5月7日在東京出席記者會。（Reuters）

日本立憲民主黨議員枝野幸男在5月10日的眾議院預算委員會上説：「在菅首相看來，舉辦奧運會是第一位的。即使在新冠感染者迅速激增的情況下，奧運會和殘奧會也要舉辦嗎？」

菅義偉回應稱：「我從未將舉辦奧運會放在第一位，我們正在努力保護民眾的生命健康和生計，這項工作是第一位的。」

日本女星石原里美助陣東京奧運火炬傳遞（點擊圖集瀏覽）：

他重申，國際奧委會（IOC）對東京奧運會的命運擁有最終決定權，日本政府的職責是採取措施確保奧運會的安全舉行。

枝野幸男認為，兼顧舉辦奧運會和保護民眾的健康是不可能的，他敦促再次推遲或取消東京奧運會。

菅義偉回應説，政府將採取適當的措施防控疫情，例如限制運動員的活動範圍，違者可能會被取消參賽資格。「保護民眾的生命健康，竭盡全力舉辦一場安全、安心的奧運會，這是我的責任。」

菅義偉一貫以來的態度，是東京奧運舉辦事在必行。他在5月7日的時候，仍斬釘截鐵地説，他認為將東京奧運辦成一屆保護民眾生命健康、安全安心的盛會是「能夠實現的」。