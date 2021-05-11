以巴緊張升溫　哈馬斯射火箭反擊　以色列炸加沙北部至少1人亡

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-11 00:44

以色列在1967年的「六日戰爭」佔領東耶路撒冷（Jerusalem），5月10日是紀念此事的「耶路撒冷日」。以方保安部隊在「耶路撒冷日」與巴勒斯坦示威者及穆斯林在阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）激烈衝突。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）以發射火箭反擊，以軍在耶路撒冷攔截到部分火箭。

警報聲因此響徹耶路撤冷及加沙地帶邊界。俄衛網稱，耶路撒冷及以色列中部傳出爆炸聲。

加沙亦發射反坦克導彈，擊中以色列南部一輛平民的汽車，1人受傷。

以色列發射導彈轟炸加沙北部，至少1名巴人死亡，數人受傷。

以色列警員及巴勒斯坦示威者及穆斯林，10日在位於耶路撒冷舊城聖殿山的阿克薩清真寺外爆發衝突。數百名巴人向以色列警員投擲包括石頭在內的雜物，以方則以催淚氣體、閃光彈、音爆彈及橡膠子彈回應。紅新月會稱，有305人受傷，逾228人送院治理。

哈馬斯在香港時間10日晚上11時向以方發出最後通牒、要求以方停止行動無果後，向以色列發射火箭，以軍則以鐵穹防禦系統（Iron Dome）攔截。哈馬斯對此認責，稱是回應以方導致逾300人受傷的罪行。組織警告，如以色列再「入侵」阿克薩廣場，以及在東耶路撒冷繼續驅逐巴勒斯坦家庭，哈馬斯會發動更多襲擊。