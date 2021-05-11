新冠肺炎｜新加坡30人完成接種疫苗仍染疫　但超過一半無病徵

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-11 16:45

新加坡表示，有30名已接受完整兩劑注射新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗的人，仍然感染新冠病毒。不過患者超過一半為無病徵，疫苗被指成功發揮作用。

圖為4月29日，爆發感染群組的新加坡陳篤生醫院。（Reuters）

新加坡衛生部長顏金勇表示，截至5月10日，新加坡共有30宗本土病例患者，是在接受兩劑新冠疫苗注射後確診的，其中17人為無症狀。

顏金勇表示，疫苗已知無法百分百防止感染，但能提供保護防止病情惡化，同時能降低持續散播的風險。

他又以陳篤生醫院感染群組情况為例，目前感染群組人數為43人，其中9人已完成疫苗接種，他們不是無症狀就是病情輕微，全都不需要氧氣治療。餘下的34人有6名病情惡化需要接受氧氣治療，兩人入住深切治療病房，1人不幸病逝。

根據目前的檢測結果，包括陳篤生醫院、樟宜機場海關人員、大士南社區護理設施感染群組都跟與印度發現的B16172變種病毒直接有關。顏金勇表示雖然數字不足夠斷定疫苗的作用，但研究顯示疫苗在面對包括變種病毒都可以提供保護作用。

新加坡迄今共有120萬人完成兩劑輝瑞（Pfizer）BioNTech疫苗或莫德納（Moderna）疫苗的接種，顏金勇再次鼓勵國民踴躍接種疫苗。