以色列與巴勒斯坦衝突　內塔尼亞胡警告對方將付出沉重代價

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-11 20:26

以色列國防軍5月10日晚發表聲明稱，加沙地帶的武裝人員當天向以色列發射逾150枚火箭彈，作為回應，以軍空襲了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）位於加沙地帶的多處軍事目標。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）警告，攻擊以色列的人將付出沉重代價，並稱戰鬥可能會持續一段時間。

巴勒斯坦民眾5月10日與以色列警察再度在耶路撒冷老城聖殿山爆發嚴重衝突，導致300多名巴勒斯坦人受傷。隨後，哈馬斯向耶路撒冷發射火箭彈。

+ 4 + 4 + 4

組織發言人表示，對耶路撒冷的襲擊是對以色列在當地 「犯罪和侵略」的回應，「這是敵人必須知曉的信息」。他還威脅稱，如果以軍再次進入耶路撒冷阿克薩清真寺或驅逐巴勒斯坦人，哈馬斯將發動更多襲擊。

針對哈馬斯的空襲，以色列國防軍10日空襲了哈馬斯位於加沙地帶的多處軍事目標，包括兩個火箭彈發射架、兩個軍事哨所、一處地道，並打死8名哈馬斯武裝人員。加沙衞生部門官員稱，以軍空襲至少造成13人死亡，其中包括幾個孩子。

《以色列時報》5月10日報道，內塔尼亞胡警告稱，哈馬斯已「越過紅線」，以色列將作出「強力回應」。以色列多地宣布暫停學校授課和聚集活動，並開放公共防空設施等。

美聯社報道，自齋戒月以來，以巴雙方衝突事件持續發生。英國廣播公司（BBC）稱，美國、歐盟、英國以及聯合國都敦促以巴雙方儘快緩解緊張局勢。