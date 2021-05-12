一分鐘看世界｜以色列巴勒斯坦衝突升級、緬甸政變百日、歐洲疫情

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-12 07:00

今天是5月12日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

以巴局勢升級

以色列與巴勒斯坦局勢再次惡化，激進組織哈馬斯向以色列發射多枚火箭炮，以色列空襲還擊，造成最少20多人死亡後，雙方再次互相炮轟，中國、西方多國相繼發聲。事件源於耶路撒冷舊城區聖殿山的阿克薩清真寺，關於聖殿山的爭議，一直讓猶太教與伊斯蘭教爭吵不休，這一連串衝突也有至少兩個近因……（點擊了解更多）

+ 5 + 5 + 5

緬甸政變百日

緬甸政變發生百日，隨着昂山素姬遭拘禁、民眾示威要求抗議軍方、多人被拘捕等事件，整個國家幾乎變得面目全非。逾三個月以來，緬甸經歷了無數的示威和衝突，從東盟到聯合國都循外交途徑努力斡旋，但5,400萬人的前路仍然未明。到底緬甸是怎樣走到如此局面？未來有什麼難關……（點擊了解更多）

圖為2021年2月8日，緬甸仰光有示威者手持印有昂山素姬肖像的橫額抗議。（美聯社）

歐洲疫情

歐洲多國積極推展疫苗計劃，例如就羅馬尼亞出奇招用城堡鼓勵民眾打針，隨着多地疫情緩和，多國開始放寬防疫措施限制，但就出現不少隱憂，包括西班牙僅13%民眾完成兩劑疫苗接種，卻大幅放寬防疫措施，外界擔心疫情再升溫。在意大利，一名護士錯誤為23歲女學生接種份量達到6支劑量的輝瑞疫苗，事件引來關注……（點擊了解更多）

想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

輸油管癱瘓風波

美國境內最大的燃油管道系統Colonial Pipeline遭黑客攻擊，導致系統全面癱瘓，事發至今踏入第四日，輸油管道仍未恢復運作，美東城巿燃油危機加劇，一直有專家警告，美國能源系統存在被駭風險，在物聯網時代降臨之時，這類黑客攻擊更是全速增加......（點擊了解更多）

Colonial Pipeline由德州起點輸出燃油至南部及東岸多個州份（AP）

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