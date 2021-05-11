英女王國會演說　發表約翰遜政府疫情後施政綱領

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-11 22:28

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於5月11日在國會開幕大典上發表演說，公布政府在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後的施政綱領。約翰遜（Boris Johnson）政府在綱領中承諾應對不平等問題，又表示會創造就業機會。這是女王自丈夫菲臘親王（Prince Philip）去世後，首次出席重大公開活動。

女王讀出政府希望在2022年通過的法案，它們包括創造就業機會、醫療保健等。英國廣播公司（BBC）11日指，施政綱領包括30條法案，政府承諾全面修訂庇護制度、以及改革英格蘭的規劃法例。約翰遜亦承諾為英格蘭帶來技能「革命」，向想接受再培訓的成人提供貸款。

女王表示：「我的政府會優先令國家從疫情中復蘇，令英國比以前更強大、更健康、更繁榮。」她說政府會在全國增加機會，支持就業、商業、經濟增長、以及處理疫情對公共服務造成的影響。

開幕大典縮小規模

這是女王自丈夫菲臘親王去世後，首次出席重大公開活動。在疫情下，國會開幕大典的規模縮小，出席的議員和上議院成員人數較少。女王沒有穿禮袍及戴王冠、改穿日常服飾出席，她也沒有乘馬車到場，改為坐汽車到達。