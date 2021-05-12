尼泊爾疫情丨醫療物資捉襟見肘　醫用氧氣短缺致多名患者死亡

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-12 22:09

尼泊爾正面臨第二波的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，它本來的主要物資供應國是印度，但現時印度國內疫情嚴重，已暫停出口醫用氧氣，令尼泊爾面對物資短缺難題。當地媒體5月11日報道，尼泊爾有一間醫院2天內有12名患者病逝，原因大多與醫院氧氣供應短缺有關。

《加德滿都郵報》（The Kathmandu Post）11日報道，醫院位於蓋拉利（Kailali）地區。醫生指出，醫院氧氣供應有限，當氧氣樽要拿去補充氧氣時，病人就會缺氧，「他們正面臨死亡，因為醫院沒有氧氣補給」。

尼泊爾新冠肺炎疫情：圖為5月11日尼泊爾有人在加德滿德的墓園中，為因新冠肺炎而病逝的親人獻花。（Reuters）

尼泊爾衛生緊急行動中心（Health Emergency Operation Centre）負責人阿迪卡里（Samir Kumar Adhikari）指，在加德滿都谷地（Kathmandu Valley），幾乎所有深切治療部的病床和呼吸機都有人在使用。

他說：「即使醫院有可使用的病床，但由於氧氣短缺，他們都不能讓患者入院。我們的疫苗亦用完了。」

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當地疫情正在急劇惡化。尼泊爾4月初單日確診人數徘徊在150人之間，但至今已突破9,000人。

尼泊爾確診個案5月12日新增9,238宗，累計增至422,349宗；死亡個案新增168宗，累計增至4,252宗。