美國媽媽穿比卡超衫配熱褲遊主題樂園被趕走　園方︰過度暴露

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-05-13 04:14

炎熱天氣外出時，自然會選較輕便的衣著，但有人卻因此惹上麻煩。美國一位媽媽貝莉(Bailey Breedlove)，日前帶同女兒前往奧克拉荷馬州一個主題遊樂園Frontier City時，突遭園方無預警驅趕，更被禁足遊樂園5年，理由是她的熱褲「太短」，事件引起熱議。

美國一位媽媽貝莉，帶同女兒前往主題遊樂園Frontier City時，突遭園方無預警驅趕，理由是她的熱褲「太短」。(baileybreedlove / Facebook)

據《太陽報》報道，貝莉事發當日身穿比卡超T恤及短牛仔褲，帶同11歲女兒到Frontier City遊玩，期間突然被一名身穿印有Police字樣衣服的「警察」抓住肩膀，指她的褲子「太短了」，又要求貝莉出示身份證明。隨後園方的工作人員到場，更要求貝莉即場購買新褲子並換上，才能讓她們一家繼續遊玩。

根據貝莉在facebook發布的影片，事發時她與「警察」爭執，身旁的女兒亦被嚇哭。最後貝莉拒絕就範，憤而離開，結果被園方列入黑名單，未來5年不得入內。

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根據園方的規定，僅禁止穿著冒犯性服裝，對衣著並無嚴格規範。事後園方發聲明，指貝莉的短褲過度暴露，而且言行不當，所以才被請走。

貝莉事後聯絡俄克拉荷馬州警察局，該局局長指與她爭執的「警察」並不是該州的員警，並將會進行調查。