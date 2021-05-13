以巴衝突｜美國派外交高官斡旋　俄羅斯提議舉行四方會談

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-13 03:05

以色列與巴勒斯坦之間的衝突持續，並在5月12日繼續互相炮轟。多國呼籲雙方克制，美國同日已經派遣一名資深外交人員到當地調停，俄羅斯則提出盡快舉行國際四方會談。

美聯社報道，以色列戰機12日空襲加沙地帶（Gaza Strip）一棟14層高的建築物，而哈馬斯（Hamas）武裝組織的阿克薩電視台（Al-Aqsa）亦設在該大樓內。從當地傳媒的片段顯示，建築物中彈後隨即倒塌。以色列並表示，這次空襲亦殺死16名哈馬斯成員，當中包括一名指揮官。

哈馬斯之後向以色列發射130枚火箭回應，以色列救護部門指，斯德洛特（Sderot）一名6歲兒童被炸死。

以色列5月12日繼續空襲加沙地區，巴勒斯坦救援人員在一座建築物內救出一名長者。（AP）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，以色列絕對有權自衛及保護國民，但強調應設法確保巴勒斯坦的無辜民眾不會受到傷害。他亦已經指示主管以巴事務的助理國務卿阿姆魯（Hady Amr）即時出訪當地斡旋，同時亦與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，表達華府對以色列的支持，重申應盡快為局勢降溫，強調以巴民眾都應享有同等的自由、安全、繁榮和民主。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同日與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會面後表示，美、俄、聯合國及歐盟有必要就以巴局勢盡快舉行四方會談。古特雷斯則認為，聯合國承諾致力於振興四方會談的工作，敦促各方停火。