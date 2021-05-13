美國Colonial Pipeline輸油管重新運作　消息指公司沒支付贖金

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-13 06:43

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）5月12日表示，日前遭受網絡攻擊而被迫關閉的大型輸油管Colonial Pipeline已經在同日恢復運作。總統拜登（Joe Biden）簽署行政命令，下令加強聯邦部門的網絡安全能力，以及私營機構的數碼安全標準。

格蘭霍姆在Twitter發文，稱剛與Colonial Pipeline的行政總裁通話，對方會在同日下午5時恢復運作。該公司表示，可能需時數天才能回復正常供應。

We just got off the phone with #ColonialPipeline CEO. They are restarting pipeline operations today at ~5pm. More soon. — Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) May 12, 2021

這宗能源危機發生於7日，其輸油管遭到黑客組織「DarkSide」以勒索軟件襲擊後，已經即時停止每天輸送250萬桶汽油、柴油及飛機燃料，亦引起美國東南部州份民眾到油站搶購燃料，導致多個地方的燃油被搶購一空的情況。

Colonial Pipeline輸油管5月7日遭到網絡攻擊而停止運作，導致美國東南部地區的民眾都油站搶購汽油。圖為5月12日，一個位於北卡羅萊納州夏洛特市（Charlotte）的油站內，有告示指所有汽油都已售罄。（AP）

Colonial Pipeline的數據被黑客加密勒索後，路透社12日引述消息人士報道，指該公司無意為此支付贖金，而是與美國執法部門及網絡安全公司合作解決問題。

另一方面，「DarkSide」同日宣稱入侵三間企業的網絡，分別為一間巴西電池公司、一間位於芝加哥的科技公司，以及一間英國工程公司，並揚言會公開它們大量數據。