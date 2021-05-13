以巴衝突｜以色列猶太人阿拉伯人發生衝突　總統警告爆發內戰

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-13 09:59

以色列和巴勒斯坦駁火的同時，以色列的阿拉伯人和猶太人同樣爆發衝突。有人放火燒毀車輛、餐廳和猶太教堂。特拉維夫城郊有極右以色列人毆打一名相信是阿拉伯裔的人。總統里夫林（Reuven Rivlin）5月12日形容國家處於內戰。

盧德（Lod）有一名阿拉伯男子被懷疑是猶太人的槍手殺死，11日有數以千計的人出席死者葬禮。人群和警察爆發衝突，並放火燒毀一間猶太教堂和約30架車輛。市長雷維沃（Yair Revivo）形容是內戰。

猶太人和阿拉伯人12日再發生衝突。特拉維夫城郊巴特亞姆（Bat Yam）有極右以色列人將一名相信是阿拉伯人從車輛內拖出毆打，傷者倒地不起。醫院指，傷者情況嚴重。巴特亞姆較早前有身穿黑衣的以色列人到阿拉伯人開設的雪糕店打碎窗戶，並大叫「阿拉伯人去死」。

圖為2021年5月12日，以色列巴特亞姆有阿拉伯人被猶太人襲擊，警察到場調查。（Getty Images）

總統里夫林形容國家處於內戰，促請停止這種「瘋狂的行為」。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）譴責猶太人和阿拉伯人暴力行為的混亂狀態，指猶太人襲擊阿拉伯人或者相反都沒有正當理由。

以色列人口有21%為阿拉伯人。他們大部份的祖先都是以色列建國前接受奧斯曼帝國和英國殖民統治的巴勒斯坦人。大部份人都操阿拉伯語和希伯來語，對西岸和加沙地帶的巴勒斯坦人有親切感，不時投訴以色列有制度歧視，房屋、醫療和教育方面遭不公對待。