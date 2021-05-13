中方強烈譴責美國西方舉辦新疆邊會　斥政治鬧劇

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-05-13 11:12

美國、英國和德國等國家5月12日於聯合國就新疆問題舉行會議。中國常駐聯合國代表團發言人表示強烈譴責和堅決反對，形容會議進一步暴露少數國家以疆制華、搞亂中國的政治圖謀，「是一場徹頭徹尾的政治鬧劇」。

常駐聯合國代表團發言人指出，這場邊會充斥謊言和虛假信息，是美國等少數國家的又一次拙劣表演，進一步暴露了他們以疆制華、搞亂中國的政治圖謀，遭到了廣大會員國的堅決抵制，是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。

發言人強調，這場會議充滿政治動機。美國等西方國家口頭講的是「新疆人權」，心裡想的是「以疆制華」；先作「有罪推定」，再去編造證據。這套把戲在世界已經表演多次。狼子野心，路人皆知。

發言人表示，所謂新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」、「系統性性侵與虐待」等都是謊言。種族滅絕是公認的嚴重國際罪行，任何國家、組織和個人都沒有資格和權力隨意認定。發言人質疑，「過去40多年來，新疆維吾爾族人口從555萬人上升至1280萬人，增長了一倍多，哪來的『種族滅絕』？新疆棉花機械採摘率已達70%，採棉花工作機會少、報酬高，競爭激烈，哪裡需要『強​迫勞動』？」他指，中國是世界上最安全的國家，任何刑事犯罪、職務犯罪都會受到法律嚴懲，所謂「系統性性侵與虐待」不僅是造謠，更是無恥。

發言人強調，中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移，反對任何國家、任何勢力、任何人借新疆問題干涉中國內政、阻擾中國發展的決心堅定不移。如果有人想要「以疆制華」、搞亂中國，這種圖謀不會得逞，注定失敗。