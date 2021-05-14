一分鐘看世界｜Tesla轉軚停收Bitcoin、以色列「鐵穹」、中美關係

今天是5月14日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
馬斯克轉軚停收Bitcoin
特拉斯（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）5月12日一改口風，宣布停止接受客戶以比特幣（Bitcoin）付款，原因竟然跟環保有關，引來Bitcoin支持者反駁。到底「挖礦」對環境的影響有多大……（點擊了解更多）
圖為2020年3月9日，特斯拉行政總裁馬斯克於華盛頓的一場峰會發言。（美聯社）
以色列「鐵穹」
以巴衝突升溫，加沙升至83人死亡。在網絡上，以色列防禦系統「鐵穹」（Iron Dome）與巴勒斯坦火箭炮「火併」片段熱傳，不少人形容像看電影片段，甚至有民眾在這樣的場景下舉行婚禮，上空正是以巴兩方炮火不斷的畫面。這個以色列自2011年開始使用的「鐵穹」系統，確成為了他們應付巴基斯坦火箭炮的王牌，據以方指，系統攔截約九成的巴勒斯坦火箭炮……（點擊了解更多）
This is not Star Wars. This is real life. Video you’re seeing is barrage of rockets just fired at #TelAviv from #Gaza and the #IronDome intercepting them (at least most of them). This is real life! #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/78BbgCrbcU— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 11, 2021
中美關係
美國務院公布2020年度《2020年國際宗教自由報告》，批評中國迫害少數民族，稱中國政府實質上將新疆地區變成「露天監獄」。中方則強烈譴責美國西方舉辦新疆問題會議，斥責是政治鬧劇……（點擊了解更多）
美國輸油管重開
美國科洛尼爾管道運輸公司之前遭網絡攻擊而被迫關閉的大型輸油管，5月12日恢復運作，總統拜登之後簽署行政命令，要求加強聯邦部門的網絡安全能力......（點擊了解更多）
科洛尼爾管道運輸公司5月7日遭到網絡攻擊而停止運作，導致美國東南部地區的民眾都油站搶購汽油。圖為5月12日，一個位於北卡羅萊納州夏洛特市（Charlotte）的油站內，有告示指所有汽油都已售罄。（AP）
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