新冠疫苗｜美國已完全接種者　室內不用戴口罩　專家暗示不無風險

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-14 13:25

美國5月13日放寬對已作「完全的預防接種」（fully vaccinated）人士的戴口罩限制。法媒同日引述專家表示，他們在室內感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）可能超級低，沒必要戴口罩。法媒稱很多專家認為，此舉有助鼓勵更多人接種疫苗。

美國疾病控制和預防中心（CDC）當天宣布，建議放寬完成接種疫苗的人士的防疫措施，容許他們在大部分室內場所都無需戴口罩。

法媒13日引述加州大學（University of California）三藩市（San Francisco）分校流行病學及生物統計學家普拉薩德（Vinay Prasad）解釋：「對於那些已完成接種疫苗的人而言，他們可以為表示團結或因有象徵意義而戴口罩，但他們在室內戴口罩並未讓其他任何人受益。」

普拉薩德稱，已完成接種疫苗人士染疫的可能已極低，更不用說傳播病毒。

美國新冠肺炎疫情：圖為4月8日美國紐約一名女子在新冠肺炎疫苗接種中心，接種強生公司研發的疫苗。（Getty）

部分表現謹慎

一些公共衛生專家向「商業內幕」網站稱，人們仍需記住一點，就是已完全接種的民眾，仍與那些未完全接種的人生活在一起，當中包括兒童。

CDC指引是無監管制度，所以人們難以知道，身在周圍的人是否已接種。

在巴爾的摩執業的內科醫生謝里安（Vivek Cherian）向「商業內幕」表示，他認為家長應將，以及仍應更謹慎，尤其是涉及室內活動。

美國加州大學洛杉磯分校里莫因（Anne Rimoin）則稱，CDC的指引「不等於你須除下口罩，它的意思是你可除下口罩。」她補充說，如已接種者本身仍覺得易受感染，或自己免疫力不夠高、或是身在傳染度高的地方，保守的做法是，在不清楚周圍的人的接種狀況時仍佩戴口罩。

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同校傳染病專科醫生兼教授莫妮卡甘地（Monica Gandhi）稱，注射疫苗對預防無症狀感染非常有效，口罩是一種工具，而疫苗是解決方案。

法媒引述以色列有研究指出，完成疫苗接種人士即使受感染，鼻腔內部的病毒數量十分低，或不會傳播病毒。

包括莫妮卡甘地在內的專家預測，戴口罩繼續會是個人選擇，但對於患有其他併發症的長者而言，戴口罩仍將是明智的做法。

美國約翰斯・霍普金斯健康保障中心（JHCHS）負責疫情政策的阿達爾賈（Amesh Adalja）表示，即使在疫情過後，民眾季節性戴口罩將變得愈來愈普遍，尤其是流感季節。