新加坡疫情升溫將禁止餐廳堂食　下周初決定與香港旅遊氣泡安排

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-14 14:51

新加坡交通部長王乙康5月14日表示，新加坡很可能無法達到重啟與香港旅遊氣泡的要求，未來幾天會密切關注疫情數字，然後在下周初就旅遊氣泡計劃作出決定。當地政府同日宣布將收緊抗疫措施，自5月16日起，「限聚令」收緊為最多只能2人一同外出，且所有餐飲場所禁止堂食，只可外賣。

王乙康指，新加坡的確診病例在增加，很可能無法達到重啟旅遊氣泡的要求，政府將在未來數天密切關注疫情，嚴格檢視氣泡開始日期，然後在下周初作出決定及向公眾宣布。他又形容香港目前非常安全。

他表示，已在5月14日早上與香港商務及經濟發展局局長邱騰華通話，向對方交待新加坡的情況，「我們均同意兩方都致力於推行旅遊氣泡，但同時我們要安全地展開計劃。」

▼想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

「限聚令」收緊至2人

為應對疫情惡化，新加坡將自5月16日起再收緊抗疫措施，「限聚令」從5人收緊為最多只能2人，包括出門購物及運動等，所有餐飲場所只可外賣，直至6月13日。

新加坡衞生部長顏金勇表示，過去一周有71宗社區傳播病例，當中有15宗為未找到源頭的病例，令人擔憂。

新加坡在5月13日增加34宗新冠肺炎（COVID-19）確診病例，當中24宗為社區病例。在新的社區病例中，19宗與樟宜機場感染群組有關。