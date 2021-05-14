以巴衝突｜以色列派兵加沙訊息前後矛盾　有意「複製」鑄鉛行動？

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-14 23:13

以色列軍方5月14日稱向巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）發動地面攻勢後，又澄清無士兵進入加沙，被指似乎故意誤導外國記者。此舉難免令人想起2008年以色列的「鑄鉛行動」，猜想以方是否想再次實進行欺騙戰略。

以巴雙方10日起互相炮轟，以色列空襲加沙約600個目標，指它們都是哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭武裝份子的武器庫及設施，並擊斃超過30名武裝份子，當中包括至少10名高層。

以色列國防軍（IDF）14日凌晨在Twitter推文稱：「以色列國防軍空軍和陸軍正進攻加沙地帶」。

國防軍後來又發聲明澄清指：「加沙地帶內目前沒有以色列國防軍地面部隊，以色列國防軍陸、空部隊正執行攻擊加沙地帶內的目標」。

《以色列時報》軍事記者格羅斯（Judah Ari Gross）14日稍早時在Twitter稱，以國防軍似乎故意誤導外國記者。他說，可能是部分部隊剛好越過邊界，技術上進入加沙，但不是發動地面入侵。

以巴衝突：圖為5月13日，圖為身在以色列及加沙邊界的以軍炮兵營，向加沙地帶發炮。（AP）

以軍言論「彈出彈入」

以色列國防軍發言人Avichay Adraee也告訴土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）稱不能就地面行動進行確認，僅能說在加沙的空中及地面攻擊已開始。

IDF發言人齊爾伯曼（Hidai Zilberman）在當地時間14日早上10時（香港時間14日下午3時）澄清說，以軍仍在以境內，沒進加沙。齊爾伯曼稱會軍方會調查是什麼導致誤傳（miscommunication）。

IDF這一輪「對外發布訊息混亂」，令人聯想起以色列2008年12月26日至2009年1月18日、進行代號為鑄鉛行動（Operation Cast Lead）軍事行動中的一些事。

+ 8 + 8 + 8

2008年的閃電戰

行動持續3週又4天，巴方死亡人數逾1200人、受傷人數逾4300人，以軍僅13人死亡、數十人受傷。

在這場被稱為典型的「閃電戰」中，直至2008年12月24日晚前，以色列總理辦公室還對發布消息稱，時任國防部長巴拉克（Ehud Barak）決定繼續作外交努力、同意開放加沙通道，批准大批運送藥物、食物和燃料的貨車26日進入加沙，又稱27日將召開內閣會議討論加沙局勢，軍方安排大批官兵回家休假。以軍26日卻在發動空襲，僅4分鐘就摧毀100個目標，導致哈馬斯傷亡慘重。

以巴衝突：圖為5月14日，加沙地帶阿什克隆一名男子，正檢視一幅在受損的牆壁。（AP）

癱瘓加沙指揮系統

哈馬斯加沙警察部隊司令和特警部隊司令都死於這場突襲。2009年1月1日，哈馬斯說加沙北部的領導人拉延（Nizar Rayan）在以軍空襲喪生。

這一輪戰事現時與2008年的相似之處，在於以色列同樣手起刀落、在衝突初期已開始大規模空襲。以色列警察10日在耶路撒冷舊城區聖殿山的阿薩克清真寺及附近地區與巴勒斯坦示威者及穆斯林發生衝突，哈馬斯同日也在加沙發射百多枚火箭報復。加沙之後遭到以軍空襲反擊，12日也出動戰機殺死巴哈馬斯情報部門的2名關鍵人物。再來就是以軍與發言人耐人尋味的訊息發布。

正所謂兵不厭詐，以色列會否「複製」鑄鉛行動，暫時還是未知之數。但可相當肯定的是，在聯合國安全理事會5月16日就以巴衝突召開視像會議之前，以色列會把握機會加緊襲擊。