以巴衝突民間蔓延恐演變內戰　西岸警民衝突　阿拉伯人猶太人打鬥

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-15 16:01

在聯合國安理會5月16日舉行會議前，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）15日繼續互襲，有分析認為，以方想趁安理會舉行前，加緊打擊哈馬斯的軍事能力。此外，以色列內部衝突有惡化迹象，令人擔心它或已陷入內戰邊緣。

在安理會周日開會討論前，英國廣播公司（BBC）15日引述哈馬斯一名高層人員稱，如國際社會施壓遏制以軍在阿克薩清真寺的行動，哈馬斯同意進行相互的停火。不過以色列總理內塔尼亞胡一名高級顧問向BBC說，以色列不想要這場衝突，但它已開始，那就須以「持續一段時間的平靜」來終結。他說唯一做到這點的方法是，摧殘哈馬斯的軍事結構、他們的指揮及控制。

以巴衝突：圖為5月14日，以軍在接近加沙邊界的地方集結。（AP）

以巴衝突也在民間蔓延，來到約旦河西岸（West Bank）。當地發生警民衝突。英國廣播公司（BBC）稱，11巴人死亡、數百人傷。在巴人向以軍投擲氣油彈後，以軍發射催淚彈、橡膠子彈及實彈回應。

衝突10日起升級，迄今已來到第5天。以色列愈多市鎮社區情勢動盪。西岸愈來愈多示威，而愈多猶大人及阿拉伯人在示威中發生衝突，包括有人被拉出車外毆打。

國防部長甘茨（Benny Gantz）因應愈多阿拉伯人與猶大人發生打鬥，決定出動保安部隊鎮壓，逾400人被捕。

以警方稱，阿拉伯人須為大部分事件負責。對於有人說，猶太人青年針對阿拉伯人住宅進行襲擊，而警方袖手旁觀，警方對此否認。

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以軍稱破壞了加沙地帶的地下隧道網絡，但沒有進入加沙。以方亦補充說，在14日傍晚至15日早上之間，再有220支飛行物從加沙射過來。

衝突發生踏入第4天，加沙稱迄今已31名兒童無辜喪生，另有950名加沙民眾受傷。以方稱數十名在加死被殺的人都是武裝分子，有些人是死於加沙火箭誤擊。