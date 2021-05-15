加沙約1萬人流離失所　哈馬斯發射2000多枚火箭影片曝光

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-15 18:04

以巴衝突進入第五天，形勢持續嚴峻。加沙約10,000人流離失所，向以色列發射2,000多枚火箭彈影片流出，現場火光漫天，濃煙滾滾。

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.



This won』t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

5月15日，以色列軍方發推文稱，加沙向以色列發射了2,000多枚火箭彈。作為回應，凌晨以軍方已襲擊：一個軍事情報站點，多個火箭發射場，多個地對地火箭發射場，2個恐怖分子分隊。哈馬斯正在為恐怖行動付出代價。

另一條推文則寫道，接二連三的火箭彈從加沙向以色列南部不斷發射，又暗示說一定會予以回應。

在此前的一條推文中，以軍則表示，動用了約160架戰機發射了450枚導彈和炮彈，在約40分鐘內襲擊了加沙地帶約150個目標。

此外，據聯合國官員5月14日介紹，由於以色列發動攻勢，加沙地帶目前已有大約10,000巴勒斯坦人流離失所。