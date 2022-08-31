蘇聯最後總統戈爾巴喬夫下台後做明星　為西方企業拍廣告賺生活費

在過去一個世紀以來，蘇聯和俄羅斯政府領導人有的於在任期間去世，有的則卸下職務、過平靜和私人的退休生活。前蘇聯總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，又譯戈巴卓夫）是例外。他下台後成為「明星」，拍攝廣告、電影和電視節目。



蘇聯前領導人在1991年投票，決定每月向戈爾巴喬夫提供4,000盧布的退休金，但退休金沒有與通貨膨脹掛鉤。美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）網站2019年11月28日引述俄羅斯梅杜扎網站（Meduza）指，到1994年，他每月得到的退休金總值不足2美元。

退休金不夠維持生活

戈爾巴喬夫的退休金不足以維持生活、基金會的運作和他想推動的計劃。他像很多美國前領導人一樣，寫書和演講來賺生活費。惟他不能透過這些工作賺到足夠的金錢，他所需要的金錢，比任何一個俄羅斯人能給他、或願意給他的更多。因此他開始拍攝廣告、電影和電視節目。

@BDayBoysMitch https://t.co/FpP7M88bpj here is a weird Pizza Hut commercial with Gorbachev — secretmilkshake (@secretmilkshake) May 13, 2021

憂拍廣告破壞形象

美國連鎖餐廳必勝客（Pizza Hut）1997年邀請戈爾巴喬夫為餐廳在俄羅斯的分店拍攝廣告。他在俄羅斯國內是個有爭議的人物，有前蘇聯國民批評他導致蘇聯解體。但他在國外是個歷史上的英雄人物、一個戰勝極權主義制度的男人。俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）2019年12月2日報道，他猶豫了很久才答應參與拍攝，妻子也擔心他為西方企業宣傳，只會進一步破壞自身形象。《外交政策》指，美國《雅各賓》雜誌（Jacobin）引用這廣告，稱它顯示戈爾巴喬夫是背叛者。

Pizza Hut能在蘇聯解體前進入當地，部分原因是戈爾巴喬夫的開放政策。廣告中，戈爾巴喬夫帶外孫女到俄羅斯Pizza Hut吃薄餅，店內支持和反對他的客人看見他後，開始爭論他為人民帶來了甚麼。最後眾人同意他為人民帶來很多東西，包括Pizza Hut，他們一起高呼：「向戈爾巴喬夫致敬！」

LV廣告以柏林圍牆為背景

美國前總統（Ronald Reagan）列根曾邀請戈爾巴喬夫拆除柏林圍牆、結束冷戰。戈爾巴喬夫於1990年因協助結束冷戰有功，而獲頒諾貝爾和平獎。

戈爾巴喬夫於2007年為法國時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）拍廣告時，選擇以柏林圍牆為背景。《紐約時報》2007年8月8日引述Louis Vuitton市場總監貝卡里（Pietro Beccari）指，戈爾巴喬夫起初不願參與拍攝，但公司向他的環保慈善組織國際綠十字會（GCI）捐款後，成功說服他拍廣告。