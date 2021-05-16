歐洲太空總署祝賀天問一號探測器成功着陸火星

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-05-16 09:18

歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）5月15日祝賀中國天問一號探測器成功着陸火星。

歐洲太空總署15日在Twitter轉發中國環球電視網（China Global Television Network，CGTN）有關中國首個火星探測器「祝融號」成功着陸的報道，並向天問一號火星探測任務團隊表示祝賀。

Congratulations to China's #Tianwen1 team for the successful landing of their #Zhurong rover on Mars! https://t.co/QO8MoNEWll — ESA (@esa) May 15, 2021

美國太空總署（NASA）同日亦轉發了其科學任務局副局長楚比興（Thomas Zurbuchen）祝賀中國天問一號成功着陸火星的推文。推文寫道，與全球科學界一起，期待着「祝融號」對人類對這顆紅色星球的認知做出重要貢獻。

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Qureshi）15日與中國國務委員兼外長王毅通電話時，也祝賀天問一號探測器着陸火星。

天問一號探測器5月15日7時18分成功着陸於火星烏托邦平原南部預選着陸區，中國首次火星探測任務着陸火星取得成功。中國成為第二個成功登陸火星的國家。