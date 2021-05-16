加沙空襲一家僅1嬰倖存　男痛失愛妻與三兒　淚控以軍濫炸

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-16 16:12

聯合國安理會在5月16日召開會議商討以巴衝突問題，惟以軍似乎有意趁這段時間加緊打擊巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的軍事力量，頻頻針對加沙軍事設施，或是軍方高層所在地發炮。有婦女帶同孩子在加沙的沙提（Shati refugee camp ）難民營探訪親人，豈料慘遭滅門橫禍。

在這場空襲中失去妻子與4名子女的哈迪迪（Mohammed Hadidi）稱，妻子在15日帶5個孩子往妻舅家，一起慶祝開齋節，豈料當地發生空襲，妻子4名子女葬身瓦礫，僅幼子奧瑪爾（Omar）在瓦礫堆中獲救。

是次空襲中，連同哈迪迪之妻、4名兒子以及妻舅一家，至少10人死亡，包括7名兒童。這兩個家庭亦有15人受傷。

救援人員稱，他們找到奧瑪爾時，他正躺在母親的遺體旁大哭。瓦礫堆中也有散落一地的玩具與慶祝開齋節的食品；這令人難以想像，原本歡度佳節的家庭聚會，竟變成悲劇。

哈迪迪來到醫院，看到死裏逃生的兒子，他握住兒子的小手、伏在他身上痛哭，場面令人鼻酸。

哈迪迪哭着說：「孩子們安全的在家中，他們沒帶武器，他們沒發射火箭。他們身穿慶祝開齋節的衣服被殺。」

他難掩哀慟：「（事前）全無警告……你（指以色列對加沙的監控系統）拍到他們在進食然後你炸他們？」

一日之間失去了5名至親，哈迪迪的哀痛難以言傳，但本身有宗教信仰的他保有感恩之心：「感謝真主，我仍有奧馬爾（倖存幼嬰）。」

《以色列時報》15日引述以色列第12台的報道，後者引述軍方消息稱，哈迪迪妻舅一家所在的住宅大樓，有哈馬斯高層在內會面。外界暫時未知，是次針對哈馬斯襲擊中，有多少哈馬斯成員被殺。