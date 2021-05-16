新加坡疫情｜對曾訪台灣旅客收緊入境條件　增設檢測費用全免

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-16 15:48

新加坡的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續。衞生部5月16日公布，新增8宗與樺宜機場群組有關的個案，群組累計個案增至68宗。此外政府鑑於台灣疫情惡化，對曾到訪台灣旅客收緊入境條件。

衞生部15日公布，自16日晚上11時59分起，新加坡對過去21天曾到過台灣的旅客的邊境管控收緊。持航空通行證者不准入境，而新加坡公民、永久居民以及長期探訪證持有者入境後須在指定設施隔離14天，之後在家完成餘下7天的居家通知。

公布稱，5月15及16日入境新加坡、而過去21天曾到過台灣的旅客也須在抵境第3天和第7天接受一次核酸檢測，費用由政府承擔；非新加坡公民或永久居民的旅客須在出發前按72小時進行聚合酶鏈反應（PCR）檢測，並提交有效陰性證明，才有可能獲准入境新加坡。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為5月14日新加坡的民眾在超級市場購物。（AP）

點名印度變種病毒

衞生部5月16日淩晨公布「樟宜機場群組」感染群組的新增個案中，6宗是早前確診機場工作者的家屬或接觸者，2宗是在機場工作的人。

部門稱過去28天有271個輸入個案，半數是新加坡公民或永久居民。

衞生部稱，首先在印度發現的變種病毒B1617，對新加坡構成挑戰，稱它不僅是該國問題，更是全球的問題。

新加坡政府鑑於染疫人數增加，以及持續出現無源頭的感染個案，5月14日宣布16日起收緊防疫措施，包括2人限聚令、餐廳禁提供堂食，措施持續至5月13日。