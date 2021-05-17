一分鐘看世界｜以色列巴勒斯坦衝突升溫、旅遊氣泡瀕爆、古巴疫苗

今天是5月17日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
以巴衝突
以色列保安部隊與巴勒斯坦示威者5月10日發生激烈衝突。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發射火箭反擊，雙方爆發自2014年以來的最大衝突。以軍15日炸毀加沙一棟大樓，它是數家國際傳媒的辦公室所在地。以色列16日淩晨繼續空襲加沙，最少33人被殺，為近1週以來最多人死亡的一次襲擊。以色列為何對獨霸耶路撒冷如此執着？……（點擊了解更多）
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古巴疫苗
古巴政府原定於6月展開新型冠狀病毒肺炎疫苗接種計劃，由於確診個案增加，政府提早於5月12日開始為民眾接種疫苗。國內目前使用的2款疫苗名為「阿夫達拉」和「主權2」，都是本土研發，但兩者的第3階段臨床測試結果仍未公布。古巴現有5款自行研發的疫苗，除了「阿夫達拉」和「主權2」，還有名為「曼比薩」的疫苗……（點擊了解更多）
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天問一號
中國天問一號探測器於5月15日早上7時18分，成功着陸火星。多個媒體都有就此評論。其中英國廣播公司（BBC）評論稱，鑑於任務的難度，這是一項非凡的成就。美國傳媒指出，這是中國航天局的重要里程碑，突顯中國追趕其他國家的步伐快……（點擊了解更多）
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新冠肺炎
印度16日公布，累計新冠肺炎死亡個案突破27萬宗。包括泰國、新加坡、日本及台灣等國家或地區亦有疫情升溫的情。
新加坡截至5月16日中午，當地新型冠狀病毒肺炎單日新增18個源頭不明個案。根據星港「熔斷機制」，如兩地連續7天平均每日超過5宗源頭不明個案，旅遊氣泡將須即時煞停。從新加坡的情況看來，7天平均值已在逼近觸動機制的界線……（點擊了解更多）
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新冠通脹
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，隨着各地廣泛接種疫苗，部份國家及地區開始重啟經濟。但通脹也隨著經濟復蘇出現，無論是遠至美國還是大家居住的香港，都出現不同程度的通脹，且可能持續至2022年……（點擊了解更多）
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