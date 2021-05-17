王毅主持聯合國安理會會議　促美國支持緩和以巴局勢

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-17 01:02

5月16日，聯合國安理會首次就巴以衝突舉行公開會議。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲各方「加強調解努力，並取得成功」。中國外長王毅則呼籲美國與國際社會一道，支持安理會緩和巴以局勢。

據路透社5月16日報道，聯合國安理會15個成員國於16日，首次就巴以衝突舉行公開會議。古特雷斯在會議上説，以色列和加沙地帶正在發生的敵對行動「令人震驚」，聯合國正在「與各方積極接觸，爭取立即停火」，並呼籲各方「加強調解努力，並取得成功」。

王毅則表示，「我們呼籲美國承擔起自己的責任，採取公正的立場，並與大多數國際社會一起支持安理會緩和局勢。」

5月14日，加沙地帶北部貝特哈嫩的民眾，帶着他們的行李，逃離加沙。（Getty）

巴勒斯坦外交部長阿爾-馬勒基（Riyad al-Malki）説，「每次以色列聽到外國領導人説它有保衞自己的權利，它就會更加大膽地繼續在民眾的睡夢中，謀殺其整個家庭。」

以色列駐聯合國大使埃丹（Gilad Erdan）説，以色列對哈馬斯不分青紅皂白的攻擊作出反應，是嚴格遵守國際法的，以色列正在採取「無可比擬的步驟來防止平民傷亡」。「以色列用導彈保護兒童。而哈馬斯利用兒童保護其導彈。」