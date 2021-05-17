Elon Musk暗示Tesla已賣出全部所持比特幣　Bitcoin再跌8%

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-17 14:52

Tesla特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）在16日下午的一條Twitter推文中暗示，特斯拉可能已出售其持有的剩餘比特幣（Bitcoin）。推文發出後，比特幣價格下跌了8% ，至每枚44000美元左右。

馬斯克一直是加密貨幣的大力支持者，在過去的一年裏，他幾次助推了包括比特幣在內的數字貨幣的價格。在二月份提交給美國證券交易委員會的一份文件中，特斯拉透露它購買了價值15億美元的比特幣。

該公司隨後的財報顯示，特斯拉第一季度從比特幣銷售中獲得了1.01億美元的淨利潤，幫助公司第一季度的淨利潤提高到創紀錄的水平。然而，馬斯克似乎在最近幾週改變了策略。

Tesla特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）在16日下午的一條推特中暗示，特斯拉可能已出售其持有的剩餘Bitcoin比特幣。推特發出後，比特幣價格下跌了8% ，至每枚44000美元左右。（Twitter@CryptoWhale）

馬斯克在上周表示「暫停使用比特幣購買汽車」，因為擔心「用於比特幣開採的化石燃料使用量迅速增加」，比特幣的價格在馬斯克發表聲明後的第一分鐘就下跌了5% 。與此同時，馬斯克開始推廣狗狗幣。他的太空合資企業SpaceX上周宣布，將接受狗狗幣作為貨幣支付發射「DOGE-1月球任務」。

5月15日，馬斯克透露正在和狗狗幣開發人員合作，以提高交易效率。

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