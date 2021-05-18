一分鐘看世界｜東南亞紛紛爆疫、以巴衝突為何停不了？蓋茨的緋聞

撰文：房伊媚
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今天是5月18日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
東南亞疫情
一些東南國家新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，當中多個確診個案急增的國家和地區曾成功控制疫情、被稱為是抗疫「優等生」或「模範生」。其中新加坡的本土感染個案持續增加，未能如期於5月26日開始推行與香港之間的旅遊氣泡（或稱旅遊泡泡，Travel Bubble）……（點擊了解更多）
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以巴衝突第二週
以色列軍方與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發的持續衝突在5月16日踏入第6天，迄今200多人喪生。卡塔爾媒體5月16日引述專家分析稱，以色列總理內塔尼亞胡放手讓以色列及巴勒斯坦衝突升溫，旨在阻止在野陣營組成政府並拉他下馬，近期的戰事讓他又獲一線生機。以色列少將戈丁16日稱，在與哈馬斯的對抗中，以色列面臨有史以來最密集的火箭攻擊……（點擊了解更多）
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離婚有內情？
微軟創辦人比爾蓋茨與妻子梅琳達於5月4日宣布離婚，續有關於離婚內情的傳聞流出。蓋茨被指追求微軟和旗下其他公司中的女職員。傳蓋茨2020年退出微軟董事會，原因是蓋茨被懷疑與一名女下屬曾有戀愛關係，微軟否認此事。不過有現任及已離職員工稱，他常乘工作之便向女職員「示好」，此舉令她們感覺不舒服……（點擊了解更多）
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