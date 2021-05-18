韓國紀念光州事件41週年　文在寅：正接近真相

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-18 19:07

韓國2021年5月18日為「五一八民主運動」（光州事件）41週年。總統文在寅18日在社交網站發文指，國家正接近光州事件的最終真相。

文在寅表示，「五一八民主運動」真相查明調查委員會已正式對當年事發時的人權蹂躪、暴力、殺害和秘密埋葬事件展開調查。

光州事件：圖為5月18日，韓國光州政府網站的照片，顯示紀念光州事件犧牲者的紀念塔。（光州政府網站）

他稱3月時，有事發時的戒嚴軍官兵與死者遺屬會面，並向他們道歉。有官兵更於上週發表了證詞，證明當時軍方有動用機關槍和狙擊手向民眾開槍。

舉行紀念儀式

光州於18日上午舉行紀念儀式，總理金富謙、朝野領導層、「五一八民主運動」功臣及遇難者遺屬等99人出席。

圖為光州5.18民主墓地（韓國觀光公社）

光州事件於1980年代發生，韓國當時爆發民主化運動，光州學生及民眾要求政府結束獨裁統治，實現民主，社會氣氛緊張，1980年5月18日，當時掌握軍權的全斗煥政府下令武力鎮壓，造成大量平民和學生傷亡。

相隔多年後，2017年5月總統文在寅上台，立即決定重啟調查光州事件，2018年2月，韓國國防部首次為軍方的武力鎮壓行為公開道歉，坦言會採取措施防範事件再次發生，同年11月並為當時軍人涉性侵的事件道歉。